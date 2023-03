Rai, l’operazione “presa di Viale Mazzini” da parte del Governo è avviata: dalla “grana” Pino Insegno al Festival di Sanremo, cosa sta accadendo (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Arrivano col coltello tra i denti”, “Vogliono prendersi tutto”, “Rischiano anche gli intoccabili“. Nei corridoi di Viale Mazzini i commenti si sprecano, i dirigenti chiacchierano, ai piani più bassi aumentano i dubbi su quel che sarà, al settimo piano il silenzio nasconde la quiete prima della tempesta. “La Rai deve essere servizio pubblico sostenuto dal canone, ma è suo dovere essere plurale, rappresentare il pensiero di tutti i cittadini e io sono qualcosa ho subito censure sulla mia pelle. Qualche piccolo Stalin circola ancora in Rai, qualcuno che sta ancora con il colbacco”, ha dichiarato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a “Che tempo che fa“. l’operazione “presa di Viale Mazzini” è iniziata ma dovrà attendere l’uscita di Carlo Fuortes. L’attuale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 marzo 2023) “Arrivano col coltello tra i denti”, “Vogliono prendersi tutto”, “Rischiano anche gli intoccabili“. Nei corridoi dii commenti si sprecano, i dirigenti chiacchierano, ai piani più bassi aumentano i dubbi su quel che sarà, al settimo piano il silenzio nasconde la quiete prima della tempesta. “La Rai deve essere servizio pubblico sostenuto dal canone, ma è suo dovere essere plurale, rappresentare il pensiero di tutti i cittadini e io sono qualho subito censure sulla mia pelle. Qualche piccolo Stalin circola ancora in Rai, qualcuno che sta ancora con il colbacco”, ha dichiarato il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a “Che tempo che fa“.di” è iniziata ma dovrà attendere l’uscita di Carlo Fuortes. L’attuale ...

