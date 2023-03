Migranti muoiono tra le fiamme, la polizia se ne frega: il video choc (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Messico di AMLO: almeno 41 Migranti (la maggior parte venezuelani, guatemaltechi e honduregni) muoiono nel centro per Migranti statale di Ciudad Juarez Espulsi da Biden erano sotto la responsabilità del governo di López Obrador. Il presidente ieri ha parlato di una rivolta ma i Migranti smentiscono e, di certo, le guardie non hanno aperto le porte e almeno 40 sono morti soffocati. Secondo quanto riferito ai media dal presidente AMLO, l’incendio sarebbe stato causato da una rivolta scoppiata nella zona degli uomini, dopo che i Migranti si erano rifiutati di essere trasferiti nel sud del Paese. L’incendio appiccato dall’interno dell’edificio avrebbe sorpreso i circa 70 Migranti in gran parte venezuelani all’interno della struttura federale. Tutti i morti sono stati soffocati dal fumo, ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 29 marzo 2023) Il Messico di AMLO: almeno 41(la maggior parte venezuelani, guatemaltechi e honduregni)nel centro perstatale di Ciudad Juarez Espulsi da Biden erano sotto la responsabilità del governo di López Obrador. Il presidente ieri ha parlato di una rivolta ma ismentiscono e, di certo, le guardie non hanno aperto le porte e almeno 40 sono morti soffocati. Secondo quanto riferito ai media dal presidente AMLO, l’incendio sarebbe stato causato da una rivolta scoppiata nella zona degli uomini, dopo che isi erano rifiutati di essere trasferiti nel sud del Paese. L’incendio appiccato dall’interno dell’edificio avrebbe sorpreso i circa 70in gran parte venezuelani all’interno della struttura federale. Tutti i morti sono stati soffocati dal fumo, ...

