Lotta all’anoressia | pene fino a 2 anni di carcere per chi istiga sui social

Leggi su influencertoday

(Di martedì 28 marzo 2023) Il senatore Balboni di Fratelli d’Italia ha presentato un disegno di legge che prevede sanzioni severe per chi incita, bulimia e altri disturbi alimentari, oltre a misure di prevenzione e sostegno per chi ne è colpito. Si evidenzia come i casi tra i giovani siano raddoppiati dopo la pandemia, con un aumento del 50% dei ricoveri. Il ddl punta a far capire che l’anoressia è una patologia psichiatrica da riconoscere come malattiae, istituzionalizzando la Giornata contro i disturbi alimentari e introducendo psicologi ed esperti dell’alimentazione nelle scuole per segnalare i primi sintomi. «Oltre il 5% della popolazione pari a 5 milioni di persone – ha detto Lucio Malan, capogruppo Fratelli d’Italia in Senato – è affetta da disturbi del comportamento alimentare. Il ddl introduce misure specifiche di sostegno per chi ne è colpito, ma ...