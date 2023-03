Conte ritorna? L’Inter pensa a un altro allenatore in Premier League – SM (Di mercoledì 22 marzo 2023) Antonio Conte presto chiuderà il suo capitolo al Tottenham, e di lui si parla di possibile ritorno in Serie A e in particolare alL’Inter. Secondo quanto riportato da Sportmediaset però il club nerazzurro pensa anche a un altro allenatore in Premier League. CAMBIO IN PANCHINA – Antonio Conte torna alL’Inter? Una possibilità che però non trova particolari riscontri. Intanto il club nerazzurro riflette anche su un altro possibile scenario. A ribadirlo anche l’esperto di mercato Daniele Miceli dagli studi dell’emittente televisivo: «Ci sarà una risoluzione di contratto tra Conte e Tottenham. Conte viene associato a Inter, Milan e Roma ma non hanno la certezza di poter giocare la prossima ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023) Antoniopresto chiuderà il suo capitolo al Tottenham, e di lui si parla di possibile ritorno in Serie A e in particolare al. Secondo quanto riportato da Sportmediaset però il club nerazzurroanche a unin. CAMBIO IN PANCHINA – Antoniotorna al? Una possibilità che però non trova particolari riscontri. Intanto il club nerazzurro riflette anche su unpossibile scenario. A ribadirlo anche l’esperto di mercato Daniele Miceli dagli studi dell’emittente televisivo: «Ci sarà una risoluzione di contratto trae Tottenham.viene associato a Inter, Milan e Roma ma non hanno la certezza di poter giocare la prossima ...

