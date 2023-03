Federico Moccia si laurea in lettere con una tesi su se stesso: i social lo prendono in giro (Di lunedì 20 marzo 2023) “Due visioni comparate dell’amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo”: nel tentativo di omaggiare il suo scrittore preferito approfondendo il discoro su di lui all’interno della sua tesi di laurea, lo scrittore 59enne Federico Moccia ha inserito anche se stesso all’interno della discussione. L’autore dei best seller come “Tre metri sopra il cielo” e “Ho voglia di te” ha pubblicato sui social un selfie con la corona d’alloro in testa appena guadagnata, per aver concluso il ciclo di studi in lettere moderne. “Voglio condividere questo mio risultato – ha scritto Moccia sui social – mi sono laureato in ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023) “Due visioni comparate dell’amore: Jack London e, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo”: nel tentativo di omaggiare il suo scrittore preferito approfondendo il discoro su di lui all’interno della suadi, lo scrittore 59enneha inserito anche seall’interno della discussione. L’autore dei best seller come “Tre metri sopra il cielo” e “Ho voglia di te” ha pubblicato suiun selfie con la corona d’alloro in testa appena guadagnata, per aver concluso il ciclo di studi inmoderne. “Voglio condividere questo mio risultato – ha scrittosui– mi sonoto in ...

