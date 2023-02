Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Inaugurata a Pantelleria un nuovo plesso scolastico. L’assessore Turano: “Realizziamo un sogno” -

... dal 26 maggio, infatti, verràla tratta alla volta di Berlino , prima città tedesca ad ... 7 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo e), 1 in Francia (...... dal 26 maggio, infatti, verràla tratta alla volta di Berlino, prima città tedesca ad ... 7 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo e), 1 in Francia (...Dal 26 maggio verràla tratta alla volta di Berlino , prima città tedesca ad essere ... 7 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo e), 1 in Francia (...

Inaugurata a Pantelleria un nuovo plesso scolastico. L’assessore Turano: “Realizziamo un sogno” Orizzonte Scuola

La Giunta delle elezioni e immunità del Senato ha negato la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega, Matteo Salvini, per le opinioni espresse su Carola Rackete, com ...Inaugurato a Pantelleria il nuovo plesso scolastico che ospiterà la scuola superiore “Almanza” a 15 anni dall’inizio dell’iter ...