LIVE Spezia-Napoli 0-1 | Kvara sblocca il match su rigore!

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ilcapolista di Luciano Spalletti fa visita alloper il 21° turno di Serie A. Gli azzurri, primi in classifica con 53 punti,...

Al Picco, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Picco,e Napoli si affrontano nel match valido per la 21° giornata di campionato di Serie A ...Calciomercato.it vi offre il match del 'Picco' trae Napoli in tempo reale. Formazioni ufficiali- NapoliSPEZIA (3 - 5 - 2): Dragowski; Ampadu, Caldara, Nikolaou; Amian, Bourabia, ...

Serie A: Spezia-Napoli in campo LIVE Agenzia ANSA

Spezia Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A TPI

Diretta Spezia - Napoli (0-1) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

LIVE Spezia-Napoli 0-1: rigore trasformato da Kvaratskhelia per fallo di mano di Reca La Gazzetta dello Sport

Spezia-Napoli diretta: Kvaratskhelia la sblocca su rigore Corriere dello Sport

Giornata complicata per gli appassionati di calcio in streaming. Diversi problemi si sono registrati in occasione di Spezia – Napoli, impedendo la visione della partita agli abbonati a DAZN (mentre la ...Avvio vivace al "Picco": lo Spezia parte con personalità e nei primi minuti spaventa il Napoli con Agudelo. Poi Caldara sfiora l'autogol nel tentativo di anticipare Osimhen. Spalletti schiera gli stes ...