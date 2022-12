Scienza | elettricità dalla legna bagnata | allo studio nuove fonti energetiche

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Generarepartendo da legno bagnato e utilizzare l’energia raccolta dall’evaporazione dell’acqua. Questo l’obiettivo a cui e’ stato orientato uno, descritto sulla rivista Advanced Functional Materials, condotto dagli scienziati del Royal Institute of Technology, che hanno ideato un metodo per raccogliere elettricita’ dal legno immerso in acqua e lasciato asciugare. Il team, guidato da Yuanyuan Li, ha sfruttato il processo di traspirazione, che si verifica naturalmente quando l’acqua evapora dal legno bagnato. Durante la traspirazione, spiegano gli esperti, l’acqua si muove attraverso il materiale producendo piccole quantita’ di bioelettricita’. I ricercatori hanno utilizzato competenze avanzate di nanoingegneria per raccogliere questa elettricita’. “Al momento – riporta Li – la tecnica ci permette di far funzionare adeguatamente una ...