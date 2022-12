MbS si salva ancora | negli Usa caso archiviato

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Un giudice statunitense John Bates hailmosso contro il principe saudita Mohammed bin Salman per l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi, commesso a Istanbul nel 2018. L’azione legale L'articolo proviene da il manifesto.

L'HuffPost

...Mosca E perché Mohammed bin Salman ha ragioni di risentimento con Biden I tuoi preferiti...rinfacciare di non aver ottenuto nessuna concessione dal principe Mohammed bin Salman detto. Le ...Il Presidente turco Recep Tayyip Erdoan ha persino fatto pace con. Questa diplomazia regionale ... In breve,vite americane . Consente inoltre di risparmiare risorse statunitensi che possono ... Immunità petrolifera. Biden concede la protezione a bin Salman nel processo Khashoggi Accoglienza sontuosa per il presidente cinese a Riad: la firma su accordi da 30 miliardi di dollari, tra energia, edilizia e sicurezza. Convergenze fra la ...