LIVE Olanda-Qatar | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | grande equilibrio nei primi 15 minuti

(Di martedì 29 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ECUADOR-SENEGAL DALLE 16.00 24? Inerzia positiva per il, che si procura un altro corner mettendo alle corde la selezione olandese. 23? Qualche errore tecnico di troppo in questa fase per l’. Ilne approfitta ed orchestra la prima azione corale interessante della sua partita.d’angolo per i padroni di casa. 22? Bella combinazione in campo aperto tra Afif e Ali, ma la difesa olandese non si fa sorprendere e neutralizza il contropiedeiota. 21? Undici uomini dietro alla linea del pallone per ilquando comincia il possesso palla degli Oranje. 19? Fuori di poco il colpo di testa di Klaassen. Ancora 0-0 il punteggio. 18? Secondo ...