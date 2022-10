Pensioni | strada stretta per evitare il ritorno alla Fornero “integrale” Meloni fa i conti con le promesse insostenibili della Lega e la spesa che lievita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Risorse scarse e molte emergenze da tamponare. Giorgiasa bene che al momento dell’insediamento a Palazzo Chigi si troverà davanti un quadro economico da brividi: dal terzo trimestre il pil è in calo e il deficit inferiore al previsto lasciato in eredità dal governo Draghi per effetto dell’inflazione lascia uno spazio fiscale del tutto insufficiente per mandare in porto la legge di Bilancio. In ballo non c’è solo la questione bollette: occorre anche decidere come intervenire perche dall’1 gennaio torni in vigore a tutti gli effetti la legge, bestia nera di tutto il centrodestra ma anche dei sindacati, con relativo scalone. Scadute quota 102 (che consente l’uscita a 64 anni con 38 di contribuiti), Opzione donna e Ape sociale, l’età per la pensione di vecchiaia è destinata infatti a tornare di botto a 67 anni. Di ...