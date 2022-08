Nuoto, L’ITALIA HA VINTO IL MEDAGLIERE degli Europei di nuoto! Trionfo epocale con una giornata d’anticipo! E nel generale… (Di martedì 16 agosto 2022) No, non ci riprendono più. Citando quanto disse il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, nel corso della Finale dei Mondiali del 1982 tra Italia e Germania, possiamo affermare che L’ITALIA abbia VINTO ufficialmente il medaglie del Nuoto in corsie a una giornata dalla conclusione delle gare degli Europei 2022 di Nuoto. 11 ori, 9 argenti e 8 bronzi sono il bilancio da record della Nazionale che nella vasca del Foro Italico sta continuano a vincere e a stupire. Nel day-6 di podi ne sono arrivati 7, di cui 2 ori con Margherita Panziera nei 100 dorso (prima atleta delL’ITALIA a centrare un risultato del genere in questa specialità) e Nicolò Martinenghi nei 50 rana, con il lombardo che si è concesso la doppietta, pensando all’oro dei 100. Ecco che il ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022) No, non ci riprendono più. Citando quanto disse il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, nel corso della Finale dei Mondiali del 1982 tra Italia e Germania, possiamo affermare cheabbiaufficialmente il medaglie delin corsie a unadalla conclusione delle gare2022 di. 11 ori, 9 argenti e 8 bronzi sono il bilancio da record della Nazionale che nella vasca del Foro Italico sta continuano a vincere e a stupire. Nel day-6 di podi ne sono arrivati 7, di cui 2 ori con Margherita Panziera nei 100 dorso (prima atleta dela centrare un risultato del genere in questa specialità) e Nicolò Martinenghi nei 50 rana, con il lombardo che si è concesso la doppietta, pensando all’oro dei 100. Ecco che il ...

Eurosport_IT : ANCORA SUL PODIOOOOOO! ???? L'Italia chiude gli Europei di nuoto artistico con l'argento nel Team Free: 12ª medagli… - Eurosport_IT : Altra medaglia per l'Italia!!! È BRONZOOOO ?????? Il quartetto formato da Cesarano, Ciampi, Di Cola e Mizzau chiude in… - Eurosport_IT : Stasera tocca a voi trovare un aggettivo per descrivere l'Italia ?????? #LENRoma2022 | #Roma2022 | #Nuoto - Ele7Schumacher : RT @Eurosport_IT: Altra medaglia per l'Italia!!! È BRONZOOOO ?????? Il quartetto formato da Cesarano, Ciampi, Di Cola e Mizzau chiude in terza… - DavidCalisti : RT @Eurosport_IT: Altra medaglia per l'Italia!!! È BRONZOOOO ?????? Il quartetto formato da Cesarano, Ciampi, Di Cola e Mizzau chiude in terza… -