Juventus, tegola Di Maria: ecco quanto resterà fuori (Di martedì 16 agosto 2022) Gli esami strumentali hanno confermato la lesione agli adduttori. L'argentino salterà sicuramente le sfide con Sampdoria e Roma Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 agosto 2022) Gli esami strumentali hanno confermato la lesione agli adduttori. L'argentino salterà sicuramente le sfide con Sampdoria e Roma

Paolo_Bargiggia : Juventus, tegola di Maria: il comunicato - ZonaBianconeri : RT @Eurosport_IT: Nuova tegola per la Juventus ???????? #Juventus | #DiMaria | #SerieA - ZonaBianconeri : RT @cmercatoweb: ??Tegola #DiMaria per la #Juventus: ‘El Fideo’ salta sicuramente #Sampdoria e #Roma ed è a rischio per lo #Spezia?? “Lesion… - cmercatoweb : ??Tegola #DiMaria per la #Juventus: ‘El Fideo’ salta sicuramente #Sampdoria e #Roma ed è a rischio per lo #Spezia??… - Eurosport_IT : Nuova tegola per la Juventus ???????? #Juventus | #DiMaria | #SerieA -