Morto in moto a 18 anni, Leolandia contribuirà alle spese per il rientro dei familiari in Italia (Di giovedì 11 agosto 2022) Capriate San Gervasio. Moktar Doumbia, per amici e colleghi "Moghi", è il 18enne di Presezzo che martedì ha perso la vita in un incidente stradale a Bottanuco, mentre tornava a casa a Presezzo dopo una giornata di lavoro a Leolandia: il parco divertimenti di Capriate ha dato la sua disponibilità a contribuire alle spese per il viaggio in Italia della mamma e dei fratelli di Moktar, che al momento della tragedia si trovavano in Costa d'Avorio, il paese d'origine, per consentire loro di dare l'ultimo saluto al ragazzo. La stessa famiglia e gli amici di Moktar hanno deciso di organizzare una raccolta fondi per garantire un funerale dignitoso: è possibile fare una donazione sul conto corrente della madre IT30I3608105138243019743023. Moktar a Leolandia regalava gioia e sorrisi ai bambini occupandosi di ...

