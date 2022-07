Bottiglietta d’acqua, mai accanto al letto mentre dormi: “Perché non va fatto” (Di venerdì 22 luglio 2022) Tenere una bottiglia d’acqua sul comodino di notte potrebbe non essere una buona soluzione. Lo dice una ricerca del dottor Kellog Schwab della Johns Jopkins University degli USA. Il motivo? Semplice, anche se pochi di voi probabilmente lo sanno. Una cosa è sicura: dovrete fare molta attenzione Perché anche l’abitudine più innocua, può rivelarsi dannosa per la nostra salute. Il motivo è legato alla presenza di Bisfenolo A (BPA), sostanza chimica altamente dannosa per l’essere umano. Tale sostanza, rilasciata a temperature elevate, ovvero quando la bottiglia è esposta al calore come d’estate, potrebbe seriamente danneggiare l’acqua presente all’interno della bottiglia di plastica. E non è tutto qui. Germi e batteri, infatti, possono aggredire l’acqua sul comodino di notte. Un bicchiere di acqua non bevuto all’istante, raccoglierebbe – durante le ore ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Tenere una bottigliasul comodino di notte potrebbe non essere una buona soluzione. Lo dice una ricerca del dottor Kellog Schwab della Johns Jopkins University degli USA. Il motivo? Semplice, anche se pochi di voi probabilmente lo sanno. Una cosa è sicura: dovrete fare molta attenzioneanche l’abitudine più innocua, può rivelarsi dannosa per la nostra salute. Il motivo è legato alla presenza di Bisfenolo A (BPA), sostanza chimica altamente dannosa per l’essere umano. Tale sostanza, rilasciata a temperature elevate, ovvero quando la bottiglia è esposta al calore come d’estate, potrebbe seriamente danneggiare l’acqua presente all’interno della bottiglia di plastica. E non è tutto qui. Germi e batteri, infatti, possono aggredire l’acqua sul comodino di notte. Un bicchiere di acqua non bevuto all’istante, raccoglierebbe – durante le ore ...

