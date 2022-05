Giustizia per tutti: le anticipazioni della seconda puntata (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roberto Beltrami è finalmente a un passo dalla verità sulla morte di sua moglie Beatrice e tutto inizia a chiarirsi quando incontra finalmente l'uomo che era con lei la notte dell'omicidio. Ma un fatto inaspettato complicherà tutto. Comincia così la seconda puntata di Giustizia per tutti, la serie di Canale 5 con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales - che la scorsa settimana ha debuttato con buoni risultati di ascolto - al centro della quale c'è la storia di Roberto, fotografo stimato condannato ingiustamente a trent’anni di carcere per l’omicidio di sua moglie. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodio della fiction ambientata a Torino, in onda mercoledì 25 maggio. Giustizia per tutti, le anticipazioni della ... Leggi su panorama (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roberto Beltrami è finalmente a un passo dalla verità sulla morte di sua moglie Beatrice e tutto inizia a chiarirsi quando incontra finalmente l'uomo che era con lei la notte dell'omicidio. Ma un fatto inaspettato complicherà tutto. Comincia così ladiper, la serie di Canale 5 con Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales - che la scorsa settimana ha debuttato con buoni risultati di ascolto - al centroquale c'è la storia di Roberto, fotografo stimato condannato ingiustamente a trent’anni di carcere per l’omicidio di sua moglie. Ecco cos'accadrà nel penultimo episodiofiction ambientata a Torino, in onda mercoledì 25 maggio.per, le...

