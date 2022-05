Giro d’Italia 2022, Santiago Buitrago: “Pensavo che la tappa mi fosse sfuggita dopo la caduta, ma oggi avevo ottime gambe” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Santiago Buitrago ha vinto la diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2022 al termine di una lunga fuga. Il colombiano della Bahrain-Victorious è riuscito ad assorbire Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) e Gijs Leemreize sull’ascesa finale mantenendo il vantaggio sul neerlandese della Jumbo-Visa fino all’arrivo. Buitrago, secondo nella tappa di Cogne e quinto a Genova, coglie a 23 anni il successo più importante della sua breve carriera. I sogni di gloria sembravano svanire dopo la scivolata patita in discesa, ma il sudamericano questo pomeriggio aveva un altro passo sulle asperità di giornata. Queste le sue dichiarazioni raccolte da Rai Sport: “Sono molto emozionato, bellissimo vincere al Giro dopo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022)ha vinto la diciassettesimadelal termine di una lunga fuga. Il colombiano della Bahrain-Victorious è riuscito ad assorbire Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) e Gijs Leemreize sull’ascesa finale mantenendo il vantaggio sul neerlandese della Jumbo-Visa fino all’arrivo., secondo nelladi Cogne e quinto a Genova, coglie a 23 anni il successo più importante della sua breve carriera. I sogni di gloria sembravano svanirela scivolata patita in discesa, ma il sudamericano questo pomeriggio aveva un altro passo sulle asperità di giornata. Queste le sue dichiarazioni raccolte da Rai Sport: “Sono molto emozionato, bellissimo vincere al...

