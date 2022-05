Cav | Tajani | Ronzulli Gelmini contro tutti | è guerra dentro Forza Italia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Lo sintestino anon sembra placarsi, anzi. Dopo le furenti polemiche per la sostituzione di Massimiliano Salini, coordinatore regionale lombardo, con Licia– che rientra nel solco delladi successione sempre presente nel partito di Berlusconi – e lo sfogo di venerdì a Sorrento di Maria Stella“Laporterà allo sfascio il partito. Io mi sono stancata. Non credo di meritarmelo”, proprio la ministra per per gli Affari regionali torna alla carica, questa mattina, sulle pagine del Corriere della Sera. Questa volta l’attacco è diretto anche al bersaglio grosso, il demiurgo del partito: Silvio Berlusconi, reo di aver usato parole troppo compiacenti nei confronti dell’amico di vecchia data Vladimir Putin. “Non potevo ...