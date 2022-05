Torta deliziosa in 5 minuti | veloce | senza forno e biscotti

(Di lunedì 16 maggio 2022) Con la bella stagione un dolce fresco e gustoso è il modo migliore per regalare golosità al palato. Lagelato che troverai qui di seguito è unaplombir realizzabile in soli cinqued’orologio. Sarà cremosa e morbidissima e piacerà anche ai meno golosi. Crema Per realizzarla dobbiamo occuparci prima di tutto della crema. Gli ingredienti da selezionare sono: 1 cucchiaino di zucchero vanigliato 50 gr di burro 150 gr di zucchero 3 cucchiai di amido 500 gr di panna acida 2 uova Portiamo in un pentolino le uova, lo zucchero ed anche quello vanigliato. Continuiamo aggiungendo l’amido e cominciamo a mescolare con uno sbattitore a mano. Quando il composto risulterà liquido versiamo la panna acida e amalgamiamo leggermente. Dopodiché portiamo il pentolino su un fuoco dolce e mescoliamo continuamente fino a portare al ...

