A Odessa missili ipersonici, colpito un hotel. Kiev: corpi sotto un palazzo. Allarme per il grano (Di martedì 10 maggio 2022) Le operazioni militari russe si concentrano su Odessa. Nella serata di lunedì la città ucraina è stata colpita da tre missili Kinzhal lanciati da un aereo Tu - 22. Lo scrive l'agenzia Ukrinform , ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022) Le operazioni militari russe si concentrano su. Nella serata di lunedì la città ucraina è stata colpita da treKinzhal lanciati da un aereo Tu - 22. Lo scrive l'agenzia Ukrinform , ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | A Odessa tre missili ipersonici hanno colpito un hotel. Kiev, i russi stanno assaltando l'acciaieria Azo… - fattoquotidiano : Gli effetti della guerra in Ucraina sul lavoro in Italia. Non solo bollette: mancano materiali, la Germania rallent… - BreakingItalyNe : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | A Odessa tre missili ipersonici hanno colpito un hotel. Kiev, i russi stanno assaltando l'acciaieria Azovstal… - solounastella : RT @fattoquotidiano: Gli effetti della guerra in Ucraina sul lavoro in Italia. Non solo bollette: mancano materiali, la Germania rallenta e… - Dondolino72 : RT @ilpost: Lunedì a #Odessa sono stati lanciati sette missili, che hanno colpito due hotel e un centro commerciale: -