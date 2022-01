Djokovic espulso | il premier australiano esulta Quello serbo accusa

(Di domenica 16 gennaio 2022)il governodopo la decisione della Corte federale su Novak, che dovrà lasciare il Paese alla vigilia degli Australian Open, con il rischio di non poterci tornare per i prossimi tre anni. «Accolgo con favore la decisione di mantenere forti i nostri confini e proteggere gli australiani», ha detto ilScott Morrison, che ribadisce il pugno duro dell’Australia che già prima della pandemia aveva leggi severissime sui nuovi ingressi nel Paese e che ora, dopo uno dei più lunghi lockdown al mondo, porta avanti una linea rigida su chi arriva dall’estero senza una serie di requisiti sanitari, tra cui l’essere vaccinato contro il Coronavirus. La decisione del ministro dell’Immigrazione, che per due volte ha cancellato il visto del tennista, è stata presa: «per motivi ...

sportface2016 : +++Novak #Djokovic perde il ricorso ed è espulso dall'Australia: confermata la cancellazione del visto, è fuori dagli #AustralianOpen+++ - Agenzia_Ansa : Novak Djokovic sarà espulso dall'Australia. La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo… - Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Fragment_84 : RT @mattiamagrassi: Alla fine, Djokovic ha perso la sua battaglia giudiziaria. Viene espulso dall’Australia anche e soprattutto per come le… - Sinnerismo : RT @sportface2016: +++Novak #Djokovic perde il ricorso ed è espulso dall'Australia: confermata la cancellazione del visto, è fuori dagli #A… -

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic espulso

Leggi ancheha perso la battaglia, saràdall'Australia Un tribunale federale ha respinto all'unanimità il ricorso del 34enne serbo contro l'annullamento del visto. Il numero uno del ...Saranno 14 gli italiani al via (10 uomini, 4 donne) Le news di oggi, appello respinto : il visto è cancellato Saràdall'Australia e non può partecipare all'Aus Open Le prime parole ...Novak Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, si prepara a lasciare l’Australia. Il 34enne serbo verrà espulso per visto irregolare. L’ultimo ricorso in tribunale non è stato accolto. “Ora mi prenderò ...Novak Djokovic, numero 1 del tennis mondiale, si prepara a lasciare l’Australia. Il 34enne serbo verrà espulso per visto irregolare. L’ultimo ricorso in tribunale non è stato accolto. (leggi qui) “Ora ...