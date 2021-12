Strade dissestate ad Ardea | cittadini costretti allo slalom tra i “crateri” | la mappa delle buche

(Di giovedì 9 dicembre 2021)tra, frenate improvvise, veicoli contromano: ecco a cosa sonogli automobilisti che passano per ledi. Il comune rutulo conta ad oggi 200.000distribuite su tutto il territorio e ogni giornata di pioggia costa al Municipio 20mila euro, come ha riportato il Sindaco nel suo ultimo post su Facebook Asfalto rattoppato, lavori stradali fatti a metà ekiller. Isegnalano ogni giorno lo statonei gruppi social dedicati alla città. Foto di gomme bucate e cerchioni spaccati sono all’ordine del giorno e la situazionenon sembra migliorare con il tempo. Dalle vie principali alleinterne le ...

Ci riferiamo a via Catalafimi, via Adua e via Cernaia; il triangolo delle bermuda civitanovese che vede, nelle proprieuna vera e propria groviera, spesso colpevole, del danneggiamento delle ...In questi giorni pervengono ai consiglieri di opposizione innumerevoli segnalazioni riguardanti lecomunali. Molti sono, infatti, i cittadini che percorrendo questehanno riportato danni agli pneumatici e alle sospensioni, riportando danni anche notevoli alle loro vetture. ...Manutenzione strade, il presidente della Provincia e sindaco di Catanzaro Sergio Abramo rende note le strategie per gestire la viabilità del territorio ...FORTUNAGO «La strada provinciale numero 169 nel tratto compreso tra Fortunago e Gravanago è dissestata e piena di insidie per chi la percorre. Chiediamo alla Provincia di Pavia un intervento di messa ...