Scienza economica e albori del capitalismo (Di martedì 19 ottobre 2021) Valore, moneta e tecnologia (DeriveApprodi, pp. 240, euro 13, collana «Input») di Andrea Fumagalli è un libro denso, didattico e raccoglie le principali nozioni di valore, moneta e tecnologia. Sebbene i temi trattati siano complessi e necessitino di un certo livello di attenzione, si rendono accessibili e scritti con un linguaggio fluido e comprensibile. Gli economisti fanno sempre un po’ fatica sul punto, ma Fumagalli è riuscito a descrivere la storia di valore, moneta e tecnologia con grande efficacia. Gli … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 19 ottobre 2021) Valore, moneta e tecnologia (DeriveApprodi, pp. 240, euro 13, collana «Input») di Andrea Fumagalli è un libro denso, didattico e raccoglie le principali nozioni di valore, moneta e tecnologia. Sebbene i temi trattati siano complessi e necessitino di un certo livello di attenzione, si rendono accessibili e scritti con un linguaggio fluido e comprensibile. Gli economisti fanno sempre un po’ fatica sul punto, ma Fumagalli è riuscito a descrivere la storia di valore, moneta e tecnologia con grande efficacia. Gli … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

GranatinMarco : @alessandrop543 @madmaxfed @SkyTG24 non si sarebbe probabilmente arrivati a questa stortura sul green pass. Ma non… - Gpg794 : @stilgar_it @dietrolapolitic @mattino5 @fdragoni In quel caso era la 'scienza' economica a dirlo. - susinamorta : RT @ingv_president: Senato della Repubblica: Indipendenza economica all’INGV per rafforzare il rapporto tra Scienza... - RiCiv : RT @ingv_president: Senato della Repubblica: Indipendenza economica all’INGV per rafforzare il rapporto tra Scienza... - Tersite66 : @16_opamp il #greenpass è un compromesso fra l'esigenza primaria della tutela della salute pubblica e quella econom… -