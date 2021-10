Dieselgate Volkswagen - Genova, il tribunale dispone il primo risarcimento a un automobilista (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il filone italiano del Dieselgate Volkswagen si arricchisce di un nuovo capitolo giudiziario: il tribunale ordinario di Genova ha infatti disposto il risarcimento dei danni a favore di un acquirente di una Golf, dotata dell'ormai noto software per la manipolazione delle emissioni inquinanti. La sentenza di primo grado, emessa dal giudice Francesca Lippi, condanna il gruppo tedesco (non la divisione italiana) a corrispondere all'automobilista una somma di 3.540 euro oltre a eventuali rivalutazioni e interessi, pari al 15% dei 23.600 spesi nel 2011 per l'acquisto del veicolo. La causa. La decisione è probabilmente la prima emessa in Italia in merito a una causa promossa da un singolo consumatore e chiude - almeno per il primo grado e salvo un ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 11 ottobre 2021) Il filone italiano delsi arricchisce di un nuovo capitolo giudiziario: ilordinario diha infatti disposto ildei danni a favore di un acquirente di una Golf, dotata dell'ormai noto software per la manipolazione delle emissioni inquinanti. La sentenza digrado, emessa dal giudice Francesca Lippi, condanna il gruppo tedesco (non la divisione italiana) a corrispondere all'una somma di 3.540 euro oltre a eventuali rivalutazioni e interessi, pari al 15% dei 23.600 spesi nel 2011 per l'acquisto del veicolo. La causa. La decisione è probabilmente la prima emessa in Italia in merito a una causa promossa da un singolo consumatore e chiude - almeno per ilgrado e salvo un ...

Ultime Notizie dalla rete : Dieselgate Volkswagen Funzionamento e scopo dei mercati azionari Uno scandalo sulle emissioni fece crollare a picco le azioni Volkswagen , vi ricordate? Fu il famoso Dieselgate , Ma a volte queste storie sono solo montature. Come il fatto che le compagnie internet ...

Dieselgate: risarcimento per tutti, non solo i tedeschi Didier Reynders, Commissario della Giustizia, ha fatto notare: "Il Dieselgate è esploso sei anni fa,...di tribunale che hanno dimostrato il trattamento iniquo dei consumatori da parte della Volkswagen, ...

Dieselgate Volkswagen, Genova: primo risarcimento per un automobilista - Quattroruote.it Quattroruote Dieselgate: Tribunale di Genova condanna VW a risarcire un cliente Il Tribunale di Genova ha stabilito il risarcimento Volkswagen a favore di un cliente, mentre esclude le responsabilità della concessionaria venditrice ...

Genova, il tribunale dispone il primo risarcimento a un automobilista Il giudice ha condannato il gruppo tedesco (non la filiale italiana) e quantificato il danno in 3.540 euro, il 15% di quanto speso nel 2011 dal cliente per l’acquisto di una Golf dotata di defeat devi ...

