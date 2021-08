Vacanza con le amiche ad Ibiza per Paola Di Benedetto (Di martedì 3 agosto 2021) Per agosto, Paola Di Benedetto ha scelto Ibiza e le amiche per una Vacanza all’insegna del mare, di affetto e di bellezza Agosto fa rima con Ibiza per Paola Di Benedetto. La giovane conduttrice è partita per la Spagna qualche giorno fa in compagnia di amiche. Tra queste anche Aurora Ramazzotti. Di Benedetto sceglie così Ibiza, meta ambita da tantissimi volti noti dello spettacolo, per una Vacanza che sappia unire la bellezza dell’estate con la voglia di trascorrere del tempo con ... Leggi su 361magazine (Di martedì 3 agosto 2021) Per agosto,Diha sceltoe leper unaall’insegna del mare, di affetto e di bellezza Agosto fa rima conperDi. La giovane conduttrice è partita per la Spagna qualche giorno fa in compagnia di. Tra queste anche Aurora Ramazzotti. Disceglie così, meta ambita da tantissimi volti noti dello spettacolo, per unache sappia unire la bellezza dell’estate con la voglia di trascorrere del tempo con ...

