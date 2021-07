Caos in Tunisia, il presidente Saïed rimuove premier, ministri e sospende il Parlamento: scatta il coprifuoco notturno (Di lunedì 26 luglio 2021) Parlamento sospeso per 30 giorni, revocata l’immunità dei suoi componenti e dimissioni forzate del primo ministro Hichem Mechichi e di alcuni suoi ministri. La mossa a sorpresa del presidente della Repubblica, Kaïs Saïed, getta nel Caos la Tunisia ma il capo dello Stato assicura che “non si tratta di un colpo di Stato” e di aver agito nei limiti della Costituzione del Paese. Questo nonostante abbia anche deciso di imporre il coprifuoco notturno dalle 19 alle 6 in tutto il Paese. “Ho deciso di assumere il potere esecutivo con l’aiuto di un capo di governo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021)sospeso per 30 giorni, revocata l’immunità dei suoi componenti e dimissioni forzate del primo ministro Hichem Mechichi e di alcuni suoi. La mossa a sorpresa deldella Repubblica, Kaïs, getta nellama il capo dello Stato assicura che “non si tratta di un colpo di Stato” e di aver agito nei limiti della Costituzione del Paese. Questo nonostante abbia anche deciso di imporre ildalle 19 alle 6 in tutto il Paese. “Ho deciso di assumere il potere esecutivo con l’aiuto di un capo di governo ...

Advertising

Corriere : Tunisia nel caos, destituito il premier e sospeso il parlamento: «Misure per salvare il Paese» - Tg3web : Scontri e militari in piazza. La Tunisia nel caos. Il presidente ha destituito il premier e rimosso i ministri. Il… - MediasetTgcom24 : Caos in Tunisia, presidente Saied: 'Non è un colpo di Stato' #Tunisia - DiogenedArc : Tunisia nel caos. Proteste e scontri ma per Saied 'nessun colpo di Stato' - isabfont : RT @Tg3web: Scontri e militari in piazza. La Tunisia nel caos. Il presidente ha destituito il premier e rimosso i ministri. Il parlamento n… -