Adele, il suo ritorno è vicino: ecco quando uscirà il nuovo album e quale sarà il tema (Di giovedì 22 luglio 2021) Ormai sono quasi due anni che leggiamo notizie sul nuovo album di Adele, ma poi niente si concretizza. Lo scorso ottobre la cantante inglese è stata ospite al Saturday Night Love ed ha fatto chiarezza dicendo che nel 2020 non avrebbe pubblicato nuova musica. Adesso però il The New York Post fa sapere che il comeback della star di Someone Like You è davvero vicino, il disco (ascoltato in parte da Alan Carr) infatti dovrebbe uscire il prossimo autunno. Stando a quanto riporta il quotidiano americano, il nuovo lavoro di Adele conterrà ballate strappalacrime scritte dopo il suo divorzio da ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 luglio 2021) Ormai sono quasi due anni che leggiamo notizie suldi, ma poi niente si concretizza. Lo scorso ottobre la cantante inglese è stata ospite al Saturday Night Love ed ha fatto chiarezza dicendo che nel 2020 non avrebbe pubblicato nuova musica. Adesso però il The New York Post fa sapere che il comeback della star di Someone Like You è davvero, il disco (ascoltato in parte da Alan Carr) infatti dovrebbe uscire il prossimo autunno. Stando a quanto riporta il quotidiano americano, illavoro diconterrà ballate strappalacrime scritte dopo il suo divorzio da ...

