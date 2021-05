Bollettino 6 Maggio

(Di giovedì 6 maggio 2021) - Nella prima tabella la percentuale dei tamponi positivi sui casi sospetti, nel primo grafico i nuovi contagi, i pazienti positivi ricoverati in ospedale e quelli in terapia intensiva. Nel secondo il ...

Da ieri registrati 26 morti Sono 1.503 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 6, secondo i dati deldella regione. Da ieri, altri 26 morti segnalati. I nuovi casi sono stati individuati dall'analisi di 21.100 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi ...I dati aggiornati dalla Regione Sono 824 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo ildi oggi, 6. Registrati inoltre altri 19 morti. Dall'inizio dell'epidemia, nella Regione si sono registrati 373.632 casi di positività. 30.249 il totale dei tamponi eseguiti nelle ...A questo proposito, infatti, il bollettino epidemiologico regionale datato 5 maggio ha evidenziato la presenza di un totale di 1.171 tamponi positivi, dei quali 169 nel Salento. Nel corso degli ultimi ...Oggi, giovedì 6 maggio, nel Lazio si registrano 1007 casi positivi e 39 morti. 2375 sono invece le persone guarite. Sono stati effettuati oltre 19mila tamponi e oltre 18mila antigenici, per un totale ...