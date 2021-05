Libero | il Napoli tenta Allegri | se Agnelli confermasse Paratici e Nedved sceglierebbe l’azzurro

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Su, Claudio Savelli spariglia le carte. Nel calciomercato degli allenatori, nelle ultime settimane, Spalletti viene dato in pole per la panchina delper quella della Juve. E se invece fosse il contrario, conin azzurro e Spalletti in bianconero? “Spalletti flirta da tempo con il, là dove Sarri è escluso per motivi di minestre riscaldate e scadute. Ma la rosa partenopea è, per età e qualità, la più ambita dai tecnici in pausa: e se fosse la sfida ideale per? Lo diventerebbe soprattutto nel caso in cuidovesse confermarenella sala di comando della Juventus, due con cui Max non tornerebbe volentieri in affari. Se Pirlo cogliesse la Champions, a maggior ragione, ...