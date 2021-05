Mediaset torna a trasmettere il tennis con gli Internazionali d’Italia 2021

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 4 maggio 2021)BNL d'Italia Saràin esclusiva in chiaro gliBNL, il torneo disu terra rossa più importante dopo il Roland Garros. Su Italia 1 e sul 20 sarà garantito il meglio di del torneo maschile della 78° edizione, in scena al Foro Italico di Roma da lunedì 10 a domenica 16 maggio. I due canali trasmetteranno per tutta la settimana di gioco una gara al giorno, in daytime e in prima serata, dai primi turni fino alla finale del 16 maggio. La telecronaca sarà affidata alla voce di Giampaolo Gherarducci, con il commento tecnico di Francesca Schiavone, primata italiana ad aver vinto un torneo del Grande Slam, il Roland Garros, nel 2010. “Ci saranno grandi giocatori e match ...