Arena di Verona | Mazzi attacca il governo | ' Il coprifuoco è una sentenza di morte per gli spettacoli'

Advertising

ClaudioBaglioni : #DODICINOTE : RINVIATI ALL'ESTATE 2022 i CONCERTI alle TERME DI CARACALLA di ROMA nuove date: dal 3 al 17 giugno… - rtl1025 : ??? 'L’#Arena di #Verona sarà il simbolo della ripartenza. Il #governo vada veloce con i #vaccini, ma provvedimenti… - ilvolo : Siamo felicissimi di comunicarvi che Sabato 5 Giugno, all'Arena di Verona, terremo un concerto-evento in onore del… - asiasistoo : RT @vale_enne: MAMMA MIA CHE QUAQUARAQUA LUCA. PARLA PARLA E PARLA ED È FONDAMENTALMENTE VUOTO COME L’ARENA DI VERONA DURANTE LA PANDEMIA… - vale_enne : MAMMA MIA CHE QUAQUARAQUA LUCA. PARLA PARLA E PARLA ED È FONDAMENTALMENTE VUOTO COME L’ARENA DI VERONA DURANTE LA PANDEMIA #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Arena Verona

TGCOM

Non usa mezzi termini Gianmarco Mazzi, amministratore e direttore artistico dell'di, dopo la decisione di confermare per ora l'orario del coprifuoco e il limite di mille persone. L'...E a farsi sentire è anche Gianmarco Mazzi , amministratore e direttore artistico dell'di. 'Se non sarà prevista una deroga, il coprifuoco alle 22 è una sentenza di morte per il mondo ...L'amministratore e direttore artistico dell'arena contesta anche il limite di mille persone per gli spettacoli all'aperto e avverte: "Questa volta non rimarremo in silenzio" ..."Se non sarà prevista una deroga, il coprifuoco alle 22 come stabilito dal governo è una sentenza di morte per il mondo dello spettacolo dal vivo. E' una decisione illogica, abbiano allora il coraggio ...