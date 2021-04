Super League europea | tre club di Serie A chiedono l’espulsione di Juve | Milan e Inter

(Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo la nascita dellasi sono accese intense polemiche. TrediA hanno chiestodintus,dal campionato La nascita dellaha acceso intense polemiche nel mondo del calcio. TrediA hanno chiestodintus,dalla competizione nazionale. La LegaA si è immediatamente mobilitata, come riportato su Repubblica, tramite un consiglio di Lega convocato d’urgenza proponendo l’allontanamento dal campionato italiano delle 3 “secessioniste”. A votare a ...

juventusfc : 12 Top Club europei annunciano la creazione della Super League. Juventus Football Club tra i fondatori. - samuelluckhurst : Uefa statement on European Super League: - Inter : ?? | ANNUNCIO I principali Club europei di calcio annunciano la nuova #SuperLeague ?? - ilPostSport : RT @ilpost: Dodici tra i più importanti club di calcio europei, tra cui Juventus, Inter e Milan, vogliono farsi un campionato parallelo: la…

... ha dichiarato che 'i club fondatori continueranno a partecipare alle rispettive competizioni nazionali e, fino all'avvio effettivo della, Juventus ritiene di partecipare alle ...Ansa . Dodici club europei di calcio hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la, "governata dai Club Fondatori", e cioè Milan, Arsenal, Atltico de Madrid, Chelsea, Barca, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham Hotspur. ...La nascita della SuperLega rischia di cambiare, per sempre, il calcio così come lo conosciamo. Ecco cosa può succedere sin da subito ...Superlega, arriva il comunicato ufficiale della Juve. Juventus Football club Spa annuncia «la sottoscrizione di unaccordo con altri top club europei, ossia Associazione Calcio Milan ...