Morte di Maradona, nuovi aggiornamenti e nuove ombre sul medico Luque (Di giovedì 15 aprile 2021) Continuano le indagini sulla Morte del campione argentino Proseguono in Argentina le indagini sulla Morte di Diego Armando Maradona, venuto a mancare il 25 novembre scorso. Come riporta “Gazzetta Dello Sport“, è spuntata una nuova registrazione da cui emerge dettaglio su cui si stanno soffermando gli inquirenti. Nell’intercettazione e nella conversazione tra la figlia Gianinna e Nancy Forlini, la responsabile del personale sanitario che assisteva l’ex calciatore durante il ricovero domiciliare, emerge la superficialità del neurochirurgo e della psicologa nel gestire un malore dell’ex giocatore del Napoli, con tanto di ambulanza rimandata indietro. Forlini, dice su WhatsApp a Giannina: “Dimmi cosa devo fare, perché gli infermieri hanno già chiamato l’ambulanza a causa di quegli attacchi di vomito. Ma subito, perché l’ambulanza sta ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Continuano le indagini sulladel campione argentino Proseguono in Argentina le indagini sulladi Diego Armando, venuto a mancare il 25 novembre scorso. Come riporta “Gazzetta Dello Sport“, è spuntata una nuova registrazione da cui emerge dettaglio su cui si stanno soffermando gli inquirenti. Nell’intercettazione e nella conversazione tra la figlia Gianinna e Nancy Forlini, la responsabile del personale sanitario che assisteva l’ex calciatore durante il ricovero domiciliare, emerge la superficialità del neurochirurgo e della psicologa nel gestire un malore dell’ex giocatore del Napoli, con tanto di ambulanza rimandata indietro. Forlini, dice su WhatsApp a Giannina: “Dimmi cosa devo fare, perché gli infermieri hanno già chiamato l’ambulanza a causa di quegli attacchi di vomito. Ma subito, perché l’ambulanza sta ...

Ultime Notizie dalla rete : Morte Maradona Morte Maradona, il Dottor Luque sempre più nei guai: dalla chat WhatsApp della figlia Gianinna emergono importanti novità Il dottor Luque, medico di fiducia del calciatore argentino e Agustina Cosachov sono i principali indagati e delle nuove intercettazioni sembrano mettere seriamente nei guai l'uomo a cui Maradona ...

Diego Armando Maradona, la scoperta dal legale Matias Morla sui regali del Diez Il legale Matias Morla avrebbe effettuato una stima circa le elargizioni di denaro effettuate da Diego Armando Maradona dal 2014 al 2020: cifra da non credere. La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto l'intero pianeta. Nessuno, tifoso o meno, è rimasto indifferente alla notizia della sua dipartita. Il 25 novembre dello scorso anno si è spento un Dio del ...

Morte di Maradona, nuovi aggiornamenti e nuove ombre sul medico Luque Proseguono in Argentina le indagini sulla morte di Diego Armando Maradona, venuto a mancare il 25 novembre scorso.

Morte Maradona, il Dottor Luque sempre più nei guai: dalla chat WhatsApp della figlia Gianinna emergono importanti novità Cosa è successo veramente? Come è morto Diego Armando Maradona? Arrivano importanti novità che incastrano sempre più il Dr Luque ...

