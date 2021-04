Coronavirus, la nuova ordinanza di Speranza: la mappa dell’Italia dal 12 aprile (Di sabato 10 aprile 2021) L’ordinanza del ministro Speranza: Sardegna in rosso. Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Lombardia, Piemonte e Toscana in arancione. ROMA – Coronavirus, la nuova ordinanza del ministro Speranza. Il titolare della Salute ha firmato il provvedimento che prevede il passaggio in rosso della Sardegna e in arancione di Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Il cambio di colore, come previsto il nuovo decreto, avviene dal 12 aprile 2020. Coronavirus, la Sardegna in rosso: l’ordinanza Dopo aver iniziato l’anno in bianco, la Sardegna molto probabilmente concluderà il mese di aprile in rosso. “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19 – si legge ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 aprile 2021) L’del ministro: Sardegna in rosso. Calabria, Emilia-Romagna, Friuli, Lombardia, Piemonte e Toscana in arancione. ROMA –, ladel ministro. Il titolare della Salute ha firmato il provvedimento che prevede il passaggio in rosso della Sardegna e in arancione di Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. Il cambio di colore, come previsto il nuovo decreto, avviene dal 122020., la Sardegna in rosso: l’Dopo aver iniziato l’anno in bianco, la Sardegna molto probabilmente concluderà il mese diin rosso. “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19 – si legge ...

