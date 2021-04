Di Maio, in Libia ora abbiamo un interlocutore affidabile (Di mercoledì 7 aprile 2021) In Libia "anche per affrontare i temi legati alla tutela dei diritti umani finalmente abbiamo un interlocutore istituzionale che rappresenta tutto il paese, siamo un interlocutore privilegiato del ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) In"anche per affrontare i temi legati alla tutela dei diritti umani finalmenteunistituzionale che rappresenta tutto il paese, siamo unprivilegiato del ...

Advertising

ilriformista : Il premier 'commissaria' Di Maio #Draghi #Libia #Eni @luigidimaio - filippods68 : RT @benq_antonio: INCREDIBILE! La guardia costiera SVEDESE scarica nei nostri porti i migranti in piena zona rossa dai mass-media silenzio… - biancaluco : RT @stefano_vespa: Promemoria #Copasir: decise e non effettuate le audizioni di Conte, Di Maio, Casalino, Caravelli (Aise), Renzi, Chieppa… - giornaleradiofm : Di Maio, in Libia ora abbiamo un interlocutore affidabile: (ANSA) - ROMA, 07 APR - In Libia 'anche per affrontare i… - BountyK27602455 : RT @benq_antonio: INCREDIBILE! La guardia costiera SVEDESE scarica nei nostri porti i migranti in piena zona rossa dai mass-media silenzio… -