Barcellona | Laporta torna presidente | “adesso rimontiamo il Psg” | l’obiettivo è convincere Messi

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 marzo 2021) Joandele prende il posto Josep Maria Bartomeu, posto sotto fermo amministrativo nell’ambito dell’indagine sul BarçaGat. Il numero uno del club si è imposto su Victor Font con 34.184 voti e il 54.28% delle preferenze contro 6.679 e 29.99%, ancora meno voti per Toni Freixa (4.769 e 8.58%).pensa in grande: “andiamo a Parigi per cercare di rimontare”, l’impresa contro il Psg sembra però proibitiva dopo l’1-4 dell’andata, in Liga invece la squadra è ancora in lotta per il titolo con Atletico e Real Madrid. La nomina diha trovato la benedizione anche di Leo. Proprio sul rinnovo di: “Visto che oggi è venuto a votare il miglior giocatore del mondo e della storia del calcio, per me è un esempio ...