Nella stanza degli abbracci Rosa, 93 anni, ritrova il calore della famiglia (Di sabato 6 marzo 2021) AGI Un abbraccio ha spezzato l'isolamento dai familiari cui il Covid aveva condannato Rosa Ledda, 93 anni. Ospite della comunità integrata comunale 'Senior People Care Villa dei Giunchi' di Florinas, nel Sassarese, l'anziana, dopo un anno, ha potuto riabbracciare la figlia. "Si è commossa e cercava di baciarmi", racconta all'AGI Alessandra Marceddu, la più piccola dei figli dell'ultranovantenne. Il gesto familiare tra le due donne è stato possibile attraverso le maniche di lattice Nella prima stanza degli abbracci della Sardegna, inaugurata ieri Nella comunità dove la 93enne è ospite da alcuni anni. Visite e abbracci sono proibiti dal Covid da ormai un anno. "Potevamo ... Leggi su agi (Di sabato 6 marzo 2021) AGI Uno ha spezzato l'isolamento dai familiari cui il Covid aveva condannatoLedda, 93. Ospitecomunità integrata comunale 'Senior People Care Villa dei Giunchi' di Florinas, nel Sassarese, l'anziana, dopo un anno, ha potuto riare la figlia. "Si è commossa e cercava di baciarmi", racconta all'AGI Alessandra Marceddu, la più piccola dei figli dell'ultranovantenne. Il gesto familiare tra le due donne è stato possibile attraverso le maniche di latticeprimaSardegna, inaugurata iericomunità dove la 93enne è ospite da alcuni. Visite esono proibiti dal Covid da ormai un anno. "Potevamo ...

NaliOfficial : Foto scattata nella mia stanza tra un’intervista e l’altra ????????? #Dieci #Sanremo2021 - meryanne61 : RT @DavLucia: Anima,se ti pare abbastanza che vagabondammo per giungere a sera,vogliamo entrare nella nostra stanza,chiuderla,e farci un po… - riccgori : @FmMosca @gustinicchi La Lega ha scelto di rimanere ostaggio dei potenti per poter tutelare da vicino, entrando nel… - Francy1950 : RT @DavLucia: Anima,se ti pare abbastanza che vagabondammo per giungere a sera,vogliamo entrare nella nostra stanza,chiuderla,e farci un po… - Jackiecagliari : RT @sullabasedi: @GiuliaSalemi93 Se Pierpaolo Pretelli dice che Damiano è Achille Lauro chi sono io per non credergli Li avete mai visti n… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella stanza Nella stanza degli abbracci Rosa, 93 anni, ritrova il calore della famiglia Nella stanza degli abbracci Rosa, 93 anni, ritrova il calore della ...

Sanremo 2021: cosa non sta (davvero) funzionando? L'epidemia Per quanto si cerchi di ignorarla , è questo enorme elefante nella stanza quello che non fa vivere sereni gli spettatori. Sia chiaro, non è che nel 2020 non avessimo i nostri problemi per ...

Ponte di Genova, viaggio nella stanza dei bottoni La Repubblica Quel malefico di Bobi Bazlen piantato dalla primitiva Duška Bobi, si sa, è stato quanto di più lontano da un nazionalista, ma per una volta il suo giudizio manca di ampiezza. C’entrava la sua storia con Duška? I due si lasciarono nel 1929. “Quella oca, scrisse ...

Nella stanza degli abbracci Rosa, 93 anni, ritrova il calore della famiglia È la prima struttura simile allestita in Sardegna in una comunità per anziani. La figlia racconta all'AGI il toccante incontro con la madre dopo un anno senza 'contatti' a causa del Covid ...

degli abbracci Rosa, 93 anni, ritrova il calore della ...L'epidemia Per quanto si cerchi di ignorarla , è questo enorme elefantequello che non fa vivere sereni gli spettatori. Sia chiaro, non è che nel 2020 non avessimo i nostri problemi per ...Bobi, si sa, è stato quanto di più lontano da un nazionalista, ma per una volta il suo giudizio manca di ampiezza. C’entrava la sua storia con Duška? I due si lasciarono nel 1929. “Quella oca, scrisse ...È la prima struttura simile allestita in Sardegna in una comunità per anziani. La figlia racconta all'AGI il toccante incontro con la madre dopo un anno senza 'contatti' a causa del Covid ...