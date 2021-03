Campania zona rossa: l’annuncio del governatore De Luca (Di venerdì 5 marzo 2021) La Campania è zona rossa. Lo ha annunciato il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca nel corso della consueta diretta del venerdì, attraverso i canali social. “Siamo ormai in zona rossa perché il livello di contagio non si può più reggere. È evidente che bisogna prendere misure eccezionali – ha dichiarato il presidente di Palazzo Santa Lucia – Come è del tutto evidente siamo arrivati alla terza ondata in tutta Italia, per la Campania, da oltre una settimana registriamo sui 2.500 nuovi postivi al giorno che significa che dovremo fare il tracciamento dei contatti per almeno 25mila persone è evidente che in queste condizioni diventa impossibile”. Per De Luca, l’aumento dei contagi è direttamente collegabile ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 5 marzo 2021) La. Lo ha annunciato ildella Regione, Vincenzo Denel corso della consueta diretta del venerdì, attraverso i canali social. “Siamo ormai inperché il livello di contagio non si può più reggere. È evidente che bisogna prendere misure eccezionali – ha dichiarato il presidente di Palazzo Santa Lucia – Come è del tutto evidente siamo arrivati alla terza ondata in tutta Italia, per la, da oltre una settimana registriamo sui 2.500 nuovi postivi al giorno che significa che dovremo fare il tracciamento dei contatti per almeno 25mila persone è evidente che in queste condizioni diventa impossibile”. Per De, l’aumento dei contagi è direttamente collegabile ...

repubblica : ?? Covid, la Lombardia evita la zona rossa, a differenza della Campania. Veneto e Friuli arancioni, Lazio e Liguria… - fanpage : ULTIM'ORA. La Campania diventa zona rossa. - SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: 'Siamo ormai in zona rossa' - polveredicolori : campania zona rossa dall'8 al 22 marzo mi sparo in culo non ce la faccio più - Mascherino2 : RT @catenaaurea66: A ieri 4 marzo il dato nazionale di posti letto occupati in terapia intensiva è del 27% in area grigia non critica. La C… -