Palermo – Blitz contro i Clan 16 fermi

A quanto emerge dall'operazione, durante il periodo del lockdown i boss hanno aiutato le famiglie indigenti dello Zen distribuendo la spesa Colpo al Clan del mandamento mafioso di Tommaso Natale a Palermo dove la Procura Distrettuale Antimafia ha emesso un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 16 indagati che sono stati

