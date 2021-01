Murru non piace a Nicola, il Torino lo rimanda alla Sampdoria che vuole girarlo al Cagliari (Di martedì 26 gennaio 2021) Secondo la Gazzetta dello Sport, c'è già stato un primo contatto tra Sampdoria e Cagliari, società con la quale Murru era arrivato in Nazionale Under 21. La società granata intende muoversi con ... Leggi su primocanale (Di martedì 26 gennaio 2021) Secondo la Gazzetta dello Sport, c'è già stato un primo contatto tra, società con la qualeera arrivato in Nazionale Under 21. La società granata intende muoversi con ...

Ultime Notizie dalla rete : Murru non Murru non piace a Nicola, il Torino lo rimanda alla Sampdoria che vuole girarlo al Cagliari Primocanale Calciomercato Torino, Bonazzoli-Crotone sì: l’attaccante pronto a partire

L’attaccante classe ’97, arrivato nel capoluogo piemontese nell’ultimo giorno del mercato estivo, ha trovato poco spazio in granata finora (complici anche vari acciacchi). Il club del presidente Cairo ...

GENOVA - Come Depaoli all'Atalanta, anche Murru al Torino potrebbe interrompere anzitempo l'esperienza in uscita dalla Sampdoria. Il terzino sinistro sardo, infatti, era molto caro a Giampaolo che per ...

