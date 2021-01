LIVE – Metropolitans 92-Trento 48-50 | Eurocup 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 26 gennaio 2021)92 e Dolomiti Energiascendono sul parquet in occasione della terza giornata del gruppo F della top-16 di. I francesi ancora imbattuti nel girone sfidano la squadra italiana che ha un bilancio di 1-1 in questa seconda fase della rassegna europea. Martedì 26 gennaio alle ore 18.45 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale. AGGIORNA LA92-48-50 27? Altri due punti di Goodwin,a -2 (48-50) 27? Archie Goodwin per il -4 (46-50) 25? 2/2 di Brown (41-48) 24? Tripla di Maye (39-48) 22? Kelvin Martin deposita in fondo alla retina (37-37) 21? La ripresa inizia con il sorpasso firmato Konate (37-35) INTERVALLO (34-35) 19? Due canestri di Luke Maye (31-35) 18? Maxime Roos segna per ...