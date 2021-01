La rete, gli adolescenti e il vulnus della scuola. Morcellini legge il caso TikTok (Di sabato 23 gennaio 2021) Per scendere nell’abisso della disperazione ci si mette in punta di piedi. Quella di Antonella Sicomero, la bimba di dieci anni morta asfissiata probabilmente per una folle sfida ispirata dal web, è una storia drammatica che nasconde un mondo. Una giovane vita sacrificata sull’altare della galassia digitale. Il direttore dell’alta scuola di comunicazione dell’Unitelm La Sapienza Mario Morcellini premette che “la pietà impedisce di spingersi in valutazioni sul comportamento dei familiari della vittima”. Il fatto che Antonella abbia consegnato gli anni più belli della pre adolescenza ai social però ci deve interrogare. “È incredibile pensare che i social assorbissero così tanto tempo di una vita che doveva essere invece concentrata nella scuola – spiega il docente – . ... Leggi su formiche (Di sabato 23 gennaio 2021) Per scendere nell’abissodisperazione ci si mette in punta di piedi. Quella di Antonella Sicomero, la bimba di dieci anni morta asfissiata probabilmente per una folle sfida ispirata dal web, è una storia drammatica che nasconde un mondo. Una giovane vita sacrificata sull’altaregalassia digitale. Il direttore dell’altadi comunicazione dell’Unitelm La Sapienza Mariopremette che “la pietà impedisce di spingersi in valutazioni sul comportamento dei familiarivittima”. Il fatto che Antonella abbia consegnato gli anni più bellipre adolescenza ai social però ci deve interrogare. “È incredibile pensare che i social assorbissero così tanto tempo di una vita che doveva essere invece concentrata nella– spiega il docente – . ...

