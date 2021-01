Campionati Italiani Giovanili, bronzo fra le juniores per Giulia Cozzi (Di domenica 17 gennaio 2021) Il weekend dedicato ai Campionati Italiani Giovanili si apre nel migliore dei modi per lo sci di fondo bergamasco. A condurre il movimento di casa nostra sul podio tricolore è stata Giulia Cozzi che ha conquistato la medaglia di bronzo nell’individuale juniores in tecnica classica. La portacolori dell’Ubi Banca Goggi ha infatti tagliato il traguardo di Alfedena in 23’36”8 terminando con ventitré secondi di ritardo dalla livignese Veronica Silvestri (A.S.D. Sporting Club). Medaglia di legno invece per Lucia Isonni (Sci Club Schilpario) che, sotto una fitta nevicata, ha mancato l’appuntamento con il podio soltanto per meno di un secondo La 17enne scalvina si è messa in luce sul tracciato di Pianoro Campitelli terminando in quarta posizione la prova dedicata alle ... Leggi su bergamonews (Di domenica 17 gennaio 2021) Il weekend dedicato aisi apre nel migliore dei modi per lo sci di fondo bergamasco. A condurre il movimento di casa nostra sul podio tricolore è statache ha conquistato la medaglia dinell’individualein tecnica classica. La portacolori dell’Ubi Banca Goggi ha infatti tagliato il traguardo di Alfedena in 23’36”8 terminando con ventitré secondi di ritardo dalla livignese Veronica Silvestri (A.S.D. Sporting Club). Medaglia di legno invece per Lucia Isonni (Sci Club Schilpario) che, sotto una fitta nevicata, ha mancato l’appuntamento con il podio soltanto per meno di un secondo La 17enne scalvina si è messa in luce sul tracciato di Pianoro Campitelli terminando in quarta posizione la prova dedicata alle ...

