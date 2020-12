Velletri | il clochard salvato dalla Polizia di Stato nel parcheggio del fast food Il gesto che ha commosso

(Di martedì 1 dicembre 2020) Un, di origini francesi, si aggirava nella corsia di undi, dedicata alle auto: data la pericolosità delè intervenuta ladi. Gli agenti delladidel commissariato, diretto da Luca De Bellis, una volta giunti sul posto hanno trovato un senza tetto, che si aggirava nella corsia per la consegna del cibo riservata alle auto. Leggi anche: Pontina. Chilometri di fila e poi…basta l’escamotage L’uomo, che inizialmente era contrariato e ostile nei confronti dei poliziotti, si è calmato quando gli agenti si sono rivolti a lui nella sua lingua madre: il francese. Conquistata la sua fiducia, i poliziotti sono riusciti a farsi seguire dal ...

Una cittadina di Velletri ieri ha postato questa nota sul gruppo Fbook "Miglioriamo Velletri": "Vorrei ringraziare per un gesto di umanità compiuto nei confronti di un "senzatetto". Ero presente davan ...Il cammino senza meta di un vagabondo d’origini francesi ieri ha fatto tappa a Velletri, precisamente in via dei Volsci nei pressi di alcune attività commerciali. Abiti logori, un borsone pieno di cos ...