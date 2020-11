San Giovanni a Teduccio | madre denuncia il figlio spacciatore | arrestato

Leggi su anteprima24

San(Na) – I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hannoG.T., 36enne del posto, per detenzione di droga ai fini di spaccio e minaccia aggravata. Ad allertare le forze dell'ordine è stata la, disperata per l'attività illegale condotta dal. Proprio a seguito di una discussione, ilaveva minacciato lapuntandole contro un cacciavite. Quando i carabinieri sono arrivati sul luogo, il 36enne ha tentato di sbarazzarsi del bilancino di precisione usato per confezionare le dosi lanciandolo dalla finestra. Nell'abitazione sono stati rinvenuti anche 8 grammi circa di cocaina e 0,59 di hashish. L'uomo è ora in attesa di giudizio.