Il Consiglio dei ministri approva il decreto ristori quater (Di lunedì 30 novembre 2020) (AGI) - Roma, 29 nov. - "Il Cdm ha approvato il decreto ristori quater". E' quanto scrive il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, su Twitter. "Continuiamo a sostenere i lavoratori, partite Iva, imprese con il rinvio delle principali scadenze fiscali e con altre importanti misure. Chi è colpito dalla crisi provocata dal Covid-19 troverà sempre lo stato al suo fianco", ha aggiunto Gualtieri. Tra le misure del decreto ristori quater approvato in Consiglio dei ministri, la sospensione del secondo acconto Irpef, Irap e Ires per le Pmi con calo di fatturato; la sospensione dei versamenti di ritenute, Iva, contributi previdenziali di dicembre per le Pmi con calo di fatturato; la proroga dei termini di rottamazione ter e saldo e stralcio; l'indennità di ... Leggi su agi (Di lunedì 30 novembre 2020) (AGI) - Roma, 29 nov. - "Il Cdm hato ilquater". E' quanto scrive il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, su Twitter. "Continuiamo a sostenere i lavoratori, partite Iva, imprese con il rinvio delle principali scadenze fiscali e con altre importanti misure. Chi è colpito dalla crisi provocata dal Covid-19 troverà sempre lo stato al suo fianco", ha aggiunto Gualtieri. Tra le misure delquaterto indei, la sospensione del secondo acconto Irpef, Irap e Ires per le Pmi con calo di fatturato; la sospensione dei versamenti di ritenute, Iva, contributi previdenziali di dicembre per le Pmi con calo di fatturato; la proroga dei termini di rottamazione ter e saldo e stralcio; l'indennità di ...

