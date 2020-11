Juve, senza Ronaldo è pareggite: fermata da Crotone, Verona e Benevento (Di domenica 29 novembre 2020) senza Ronaldo, è un’altra Juve. E soffre di pareggite acuta, tre dei cinque pareggi sono arrivati in assenza del fuoriclasse portoghese. E sono stati tre pareggi amari, con lo stesso risultato (1-1) ottenuti contro Crotone, Verona e Benevento. Gli altri due pareggi (2-2 in casa della Roma e 1-1 in casa della Lazio) avevano visto Ronaldo tre volte a segno. A conferma che Pirlo incontra enormi difficoltà quando deve rinunciare al suo CR7, una situazione che fin qui è costata parecchi punti lasciati per strada. Foto: twitter uff Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 29 novembre 2020), è un’altra. E soffre diacuta, tre dei cinque pareggi sono arrivati in asdel fuoriclasse portoghese. E sono stati tre pareggi amari, con lo stesso risultato (1-1) ottenuti contro. Gli altri due pareggi (2-2 in casa della Roma e 1-1 in casa della Lazio) avevano vistotre volte a segno. A conferma che Pirlo incontra enormi difficoltà quando deve rinunciare al suo CR7, una situazione che fin qui è costata parecchi punti lasciati per strada. Foto: twitter uffL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

