Alberto Genovese | parla la vittima | “Attaccata ingiustamente | fa male”

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 23 novembre 2020) A Live – Non è la d’Urso si affronta l’inchiesta che ha investito. Il fondatore di Facile.it, che ha lasciato 6 anni fa, è accusato di violenza sessuale su una modella 18enne, avvenuta il 10 settembre nel suo super attico a Milano, famoso per le sue serate. Le terribili violenze a cui la giovane sarebbe stata sottoposta per 24 ore sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza e visionate dagli inquirenti, che avrebbero assistito a scene raccapriccianti. La modella ha ripercorso la drammatica esperienza in un messaggio registrato per Barbara d’Urso, che ha intervistato anche il bodyguard presente davanti la porta della camera da letto.ladi: “Ho avuto paura di morire” Laracconta a Barbara d’Urso il calvario che ...