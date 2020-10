Scanzi, la Bmw parcheggiata su due posti per disabili (Di martedì 20 ottobre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una foto pubblicata su un articolo chiamato , pubblicato da Libero su segnalazione di Primato Nazionale. La storia è assai semplice : la foto su Primato NazionaleIl giorno sedici Ottobre la testata “Il Primato Nazionale” riceve la foto di una BMW, nuova e ben tenuta, parcheggiata a cavallo di due strisce gialle di due posteggi per disabili, priva dell’apposito talloncino. Una preliminare analisi della targa effettuata presso ACI dimostra che la BMW risulta immatricolata a nome di tale “Scanzi Andrea”, quello Scanzi Andrea, il giornalista, opinionista e celebrità mediatica. “A chi ha molto da dare, molto sarà richiesto”, recita un proverbio e “Chi molto chiede agli altri sarà tenuto a standard più ... Leggi su bufale (Di martedì 20 ottobre 2020) Ci segnalano i nostri contatti una foto pubblicata su un articolo chiamato , pubblicato da Libero su segnalazione di Primato Nazionale. La storia è assai semplice : la foto su Primato NazionaleIl giorno sedici Ottobre la testata “Il Primato Nazionale” riceve la foto di una BMW, nuova e ben tenuta,a cavallo di due strisce gialle di due posteggi per, priva dell’apposito talloncino. Una preliminare analisi della targa effettuata presso ACI dimostra che la BMW risulta immatricolata a nome di tale “Andrea”, quelloAndrea, il giornalista, opinionista e celebrità mediatica. “A chi ha molto da dare, molto sarà richiesto”, recita un proverbio e “Chi molto chiede agli altri sarà tenuto a standard più ...

ventoc : RT @Libero_official: Che imbarazzo per #AndreaScanzi: la sua #Bmw parcheggiata ad #Arezzo su due posti per disabili - gralbertazzi : scanzi parcheggia la sua rombante bmw e occupa due posti per disabili ad arezzo... - Dagospia una brutta persona - CuccioloHD : RT @Libero_official: Che imbarazzo per #AndreaScanzi: la sua #Bmw parcheggiata ad #Arezzo su due posti per disabili -