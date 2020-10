Il governo valuta la proroga dello Stato d’emergenza fino al 31 gennaio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il governo starebbe valutando l’ipotesi di una proroga dello Stato d’emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio. La proroga al momento scade il 15 ottobre, ma con l’aumento dei contagi gli esperti del Comitato tecnico scientifico avrebbero suggerito di allungare i tempi fino a fine gennaio, ovvero a un anno esatto dall’avvio della misura dovuta alla pandemia. Nel consiglio dei ministri di ieri, spiega una nota dell’esecutivo, si è parlato anche di come sensibilizzare gli italiani sulla app Immuni, che ancora macina numeri molto bassi di iscritti. E il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede avrebbe lanciato l’idea di una maratona tv per invitare gli italiani a scaricare ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilstarebbendo l’ipotesi di unad’emergenza per il Covid-19al 31. Laal momento scade il 15 ottobre, ma con l’aumento dei contagi gli esperti del Comitato tecnico scientifico avrebbero suggerito di allungare i tempia fine, ovvero a un anno esatto dall’avvio della misura dovuta alla pandemia. Nel consiglio dei ministri di ieri, spiega una nota dell’esecutivo, si è parlato anche di come sensibilizzare gli italiani sulla app Immuni, che ancora macina numeri molto bassi di iscritti. E il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede avrebbe lanciato l’idea di una maratona tv per invitare gli italiani a scaricare ...

